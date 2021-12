Cantora da banda Kaoma é encontrada morta em carro incendiado

A cantora de lambada, Loalwa Braz Vieira, da banda Kaoma, foi encontrada morta em um carro incendiado na manhã desta quinta-feira, 19, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com informações da polícia, a pousada em que a cantora de 63 anos vivia, foi invadida por homens que a colocaram no veículo e levaram para a Estrada da Barreira, no Distrito de Bacaxá. Pelo menos dois deles entraram no imóvel nesta madrugada.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

