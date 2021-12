Cantor Victor vira réu em processo de agressão à mulher

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aceitou a denúncia do Ministério Público da região e tornou réu o cantor Victor Chaves, da dupla sertaneja Victor e Léo, acusado de agressão à esposa Poliana Bagatini Chaves, grávida do segundo filho do casal.

Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal, o processo corre em segredo de Justiça. O próximo passo será ouvir as partes envolvidas para marcar o julgamento.

Victor foi indiciado, no dia 4 de abril, por suspeita de agressão física sem lesão corporal à sua esposa. O fato é considerado como uma contravenção penal que prevê de quinze dias à três meses de prisão. Poliana registrou boletim de ocorrência contra o marido no dia 24 de fevereiro, após uma briga.

