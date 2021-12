Cantor Victor é indiciado pela Polícia Civil por agredir a mulher grávida

O cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Léo, foi indiciado na manhã desta terça-feira, 4, pela Polícia Civil de Minas Gerais por agressão física contra a mulher dele, Poliana Bagatini Chaves, 29 anos, que está grávida.

Em nota oficial, a polícia afirmou que "diante das provas coletadas, concluiu pelo indiciamento de Vitor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3.688, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima".

A investigação foi conduzida pela delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte. Ela aguardava perícia das imagens do circuito de segurança do prédio do casal para concluir o inquérito. A polícia não informou detalhes sobre o laudo.

Poliana registrou um boletim de ocorrência contra o marido no dia 24 de fevereiro, alegando que foi derrubada no chão e chutada diversas vezes e ainda foi impedida de deixar o local da agressão pela irmã do sertanejo. O cantor negou todas as acusações.

