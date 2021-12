Cantor sertanejo é encontrado morto em casa

O cantor sertanejo Dino Franco, da dupla Dino Franco e Moraí, foi encontrado morto dentro da casa onde morava em Rancharia, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 4.

Segundo informou o Hospital Maternidade de Rancharia, o sertanejo, de 77 anos, sofria de cirrose hepática. Ele esteve internado na unidade médica por alguns dias na última semana.

O corpo dele foi encontrado no quarto pela irmã, quando foi chamá-lo para tomar café, pela manhã.

O velório está sendo realizado na Câmara Municipal da cidade. O corpo de Dino Franco será sepultado no sábado, às 9h, no Cemitério do município.

Dino e Mouraí, que gravaram juntos 16 discos, foram reconhecidos como pioneiros na regravação de pérolas do sertanejo de raiz.

Entre os sucesso estão canções como "Sertaneja", "A Cachaça e o Fumo" e "A Volta do Caboclo". Mouraí morreu em 2005.

Ouça uma das músicas da dupla:

