Cantor Renner recebeu 108 multas de trânsito em 12 anos

Além de estar com a habilitação vencida há 4 anos, o cantor Ivair dos Reis Gonçalves, mais conhecido como Renner, da dupla sertaneja Rick & Renner, possui 108 multas ocorridas entre os anos de 1998 e 2010, segundo histórico do Departamento Nacional de Trânsito (Detran).

A informação foi noticiada pela SPTV neste sábado, 27, lembrando o acidente que o músico se envolveu na sexta-feira, 26.

Renner foi preso em flagrante após dirigir embriago e bater na traseira de um carro, próximo ao Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo.

O teste de bafômetro apontou 1.0 decigrama de álcool, quase três vezes acima do limite permitido por lei, de 0,36, confirmando que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

O sertanejo foi detido no 27° Distrito Policial (Campo Belo) e levado para a delegacia, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 10 mil.



Em entrevista ao portal G1, o advogado do sertanejo, Glécio Mariano, assumiu que Renner consumiu bebida alcoólica antes de dirigir, mas negou que o cantor em estado de embriaguez. "Ele bebeu bebidas alcoólicas. Foi um acidente, uma fatalidade. Já foi tudo resolvido", declarou.

Multas e mortes

Das 108 infrações de trânsito cometidas pelo cantor, 104 delas ocorreram depois do acidente causado por ele em 2001, que resultou na morte do casal Luís Antônio Nunes Aceto e Eveline Soares Rossi, em Santa Bárbara D'Oeste, no interior de São Paulo.

O casal fazia uma viagem de moto de Piracicaba a Campinas, quando foi atingido pelo carro do cantor. Segundo testemunhas, Renner vinha na direção contrária em uma BMW, em alta velocidade, e perdeu o controle do carro, atravessando a pista e atropelando o casal. Luís Antônio e Eveline morreram na hora.

O músico foi julgado em 2008 e condenado a pagar 2 mil salários mínimos.



