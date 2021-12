O canal Põe na Roda publicou no Youtube vídeo contra a homofobia. Criada no dia 15 de abril, a nova página quer discutir com humor a diversidade que rola até mesmo entre os homossexuais.

No vídeo, homens mostram que não é porque têm a mesma preferência sexual que seguem estereótipos e são todos iguais. Há gays que gostam de futebol, fazem coreografias, cantam música pop ou simplesmente odeiam tudo isso.

A campanha do canal alcançou, em seis dias, mais de 240 mil visualizações. Ao todo são quatro vídeos, com cerca de 350 mil pageviews. Veja o vídeo:

Canal discute com humor diversidade entre os homossexuais

