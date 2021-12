Campanha que chama cólica de "mimimi" é criticada; veja

O uso da expressão "mimimi" em campanha publicitária do remédio Novalfem, lançada em redes sociais no dia 3 de junho, foi criticado por internautas na fanpage do produto no Facebook. O medicamento alivia as dores da cólica menstrual e da enxaqueca.

Protagonizada por Preta Gil, a propaganda do remédio aborda essas consequências dolorosas do ciclo menstrual da mulher como "mimimi", expressão utilizada para falar de "frescura", e apresenta o Novalfem como solução. Mais de 4 mil comentários foram feitos na publicação, a maior parte deles criticando a campanha.



Em nota a Novalfem informou que "a dor é coisa séria, independentemente do tipo ou da intensidade. Considerando que a marca foi desenvolvida para proporcionar alívio às dores de cabeça, cólicas menstruais e enxaqueca, de leve a moderada intensidade, a proposta da campanha "Sem Mimimi" foi abordar, de maneira mais leve, alguns desconfortos que as mulheres vivem, valorizando inclusive a sua vontade de superá-los".

"Falta de senso, de entendimento. Grosseiro e desrespeitoso. As dores menstruais não são frescura, ninguém quer passar. Sentir mal não é opção. Deviam sentir vergonha!", critica uma das internautas.



Veja o vídeo e os comentários:







A Preta Gil já deu a dica: #semmimimi Posted by Novalfem on Segunda, 8 de junho de 2015

