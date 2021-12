Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta

As pessoas que fazem parte do público alvo para vacinação contra a gripe têm até esta sexta-feira, 26, para se protegerem. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da saúde, 30,6 milhões de brasileiros já foram vacinados.

A coordenadora Nacional do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explicou, em nota enviada à imprensa, a importância do público se vacinar dentro do prazo. "É de fundamental importância que a população-alvo busque, o quanto antes, os postos de vacinação para garantir a proteção contra a influenza, principalmente neste período, que antecede o inverno”, disse.

Até agora, nenhum grupo prioritário conseguiu atingir a meta de vacinação. Os idosos foram os que registraram maior número, com 14 milhões de doses aplicadas, o que representa 67,1%.

Campanha

Desde o dia 17 de abril, a vacina contra a gripe está disponível para crianças de seis meses a menores de cinco anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores que são a novidade deste ano.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a vacina, sem a necessidade de prescrição médica. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

Cobertura de vacinação

Idosos - 67,1%

Mulheres que deram a luz há no máximo 45 dias - 65,4%

Trabalhadores de saúde - 59,4%

Indígenas - 37,1%

crianças - 44,9%

Gestantes - 49,2%

Professores - 52,4%

Pessoas com comorbidades, população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional - 6,2 milhões vacinados

Cobertura por estados

Amapá - 79,4%

Paraná - 74,1%

Santa Catarina - 72,3%

Rio Grande do Sul - 70,8%

Goiás - 66%

Roraima - 41,5%

Pará - 44,3%

Rondônia - 44,6%

Rio de Janeiro - 45,8%

Mato Grosso - 48,5%

Acre - 48,6%

Piauí - 50,4%

