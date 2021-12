Campanha de vacinação começa neste sábado

Começa neste sábado, 18 de agosto, em todo o País a primeira campanha de atualização da caderneta de vacinação infantil. A expectativa do governo é de que até o dia 24 de agosto mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos sejam levadas aos postos de saúde.

Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário básico infantil, incluindo a pentavalente e a Vacina Inativada Poliomielite (VOP), lançadas neste ano. A primeira reúne em uma aplicação a tetravalente (que protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche e a meningite) além da dose contra a hepatite B.

Já a VOP é indicada para crianças que nunca foram imunizadas contra a pólio.

Durante a campanha, menores de 5 anos que vivem nas Regiões Norte e Nordeste, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, ambos em Minas Gerais, também vão receber suplemento de vitamina A. A ação faz parte do Programa Brasil Carinhoso, que tem como meta a superação da extrema pobreza na primeira infância.

Ao todo, 2.434 municípios das regiões selecionadas vão distribuir o suplemento. A expectativa do governo é de que 3 milhões de crianças tenham acesso à megadose de vitamina A. Cálculos do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 20% dos menores de 5 anos apresentam algum tipo de deficiência de vitamina A. A previsão é de que, até o fim do ano, a distribuição do suplemento chegue a todos os municípios do Programa Brasil sem Miséria.

