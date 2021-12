Campanha de papel higiênico preto é atacada por ser considerada racista

A marca Personal, da Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A (Santher), está sendo acusada de racismo após usar hashtag #BlackIsBeautiful como slogan para o lançamento de uma campanha de papel higiênico preto. A expressão é comumente usada pela militância negra contra o racismo, desde a década de 1960.

Na manhã desta terça-feira, 24, os internautas se mostraram insatisfeito com a ideia e criticaram a campanha no Twitter. "Cagada atrás de cagada nessa campanha do papel higiênico preto Personal", disparou um seguidor. "Parando de comprar Personal sim. Campanha racista, e sim teve pesquisa antes de lançar e aposto que gostaram de já ter um volume na hashtag", declarou outra.

A campanha, criada pela agência Neogama, começou a ser divulgada nesta segunda, 23, e contou com a atriz Marina Ruy Barbosa como estrela. Ela bloqueou os comentários para a postagem do novo trabalho no Instagram, mas não usou a hashtag polêmica. No final da manhã de hoje, ela apagou a publicação.

Após a chuva de reprovações, a empresa retirou o slogan e o título do vídeo no YouTube foi modificado. Confira!

