Campanha da Fraternidade vai discutir saneamento básico

A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 2016 vai discutir questões de saneamento básico, desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida dos cidadãos. Com o tema "Casa comum, nossa responsabilidade", o assunto se torna importante em meio ao atual combate contra o mosquito Aedes aegypti.

As ações de conscientização da população começam nesta Quarta de Cinzas, 10, e vão até o Domingo de Ramos, comemorado no dia 20 de março. Em Salvador, além de rodas de conversa, será distribuído material educativo disponibilizado pela prefeitura. Cada instituição tem liberdade para atuar como quiser nas comunidades escolhidas, visto que cada local tem suas especificidades.

Durante abertura da campanha em Salvador, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, Nelson Kilpp, pastor da Igreja Luterana, falou da importância da união de diversas religiões em prol de um bem maior: "É obrigação de todos cuidar do planeta".

Também estiveram presentes no evento Dom Murilo Krieger, Arcebispo da capital baiana e Primaz do Brasil, Bruno Almeida, pároco da paróquia Anglicana do Bom Pastor, e a reverenda Sônia Mota, da Igreja Presbiteriana Unida e representante da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE).

