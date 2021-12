Campanha busca proteger crianças dos riscos de afogamento

Afogamentos são a segunda causa de morte de crianças até 14 anos no Brasil e vitimam mais de 1.100 meninos e meninas todos os anos. Diante deste dado, a ONG Criança Segura lança campanha de prevenção com o objetivo de ensinar pais e responsáveis a evitar este tipo de ocorrência tão comum.

Com 105 mortes, a Bahia ocupa o segundo lugar no ranking (segundo dados de 2011 do Datasus, banco de dados do Sistema Único de Saúde), atrás apenas de São Paulo, que teve 132 mortes. Analisando por taxa, a Bahia foi o estado mais afetado com 3 mortes a cada 100.000 habitantes.

Naquele ano, 1.115 crianças de 0 a 14 anos morreram e 293 foram hospitalizadas. A maior incidência (422 casos) atingiu meninos e meninas de 1 a 4 anos.

Estes afogamentos acontecem principalmente em aguas naturais e abertas, com 424 mortes (38%). A região mais afetada foi a Nordeste, com 397 fatalidades (35%). Na região Sudeste, foram 297 mortes (26,6%), no Norte 200 (17,9%), no Sul 122 (10,9%) e no Centro-Oeste 99 (8,9%).

Prevenção - O afogamento geralmente é rápido e silencioso. Daí a necessidade de a ciança ter sempre a supervisão de um adulto quando em contato com água. Vale lembrar que apenas três dedos de líquido em um balde representam risco significativo para uma criança que está começando a andar. Elas têm cabeça mais pesada e gostam de brincar com água, podem se virar e não conseguem voltar.

Apenas 10 segundos são suficientes para que a criança fique submersa na banheira; 2 minutos são suficientes para que a criança, submersa, perca a consciência e de 4 a 6 minutos para que a criança fique com danos permanentes no cérebro.

Além da supervisão total do adulto, outras medidas podem evitar este acidente: usar colete salva-vidas, esvaziar e armazenar em locais altos os baldes, bacias e banheiras após o uso, fechar vasos sanitários e banheiros, tampar ou esvaziar os tanques, esvaziar piscinas infantis e tampar com lona bem presa as piscinas "regan" após o uso.

As piscinas devem ser protegidas com cercas de pelo menos 1,5 m, alertas sonoros de movimento também podem ser usados e os ralos cobertos com tampa especial para evitar a sucção de partes do corpo.

Outras formas de prevenção, também importantes, são ensinar a criança a nadar a partir dos quatro anos e os responsáveis aprenderem técnicas de primeiros socorros em caso de uma emergência.

A divulgação da campanha será através das redes sociais.

A ONG Criança Segura também apoia a Campanha Piscina + Segura lançada em janeiro deste ano, desenvolvida pela Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que tem por objetivo minimizar em até 95% as mortes de crianças por afogamento.

