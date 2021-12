Caminhonete invade Ministério da Fazenda e PF faz perícia

A Polícia Federal realiza, neste momento, perícia na entrada de serviço do Ministério da Fazenda, em Brasília, invadida por uma caminhonete com placa de Londrina, por volta das 4h40 desta segunda-feira, 4. A invasão destruiu as portas de vidro do edifício e as catracas que registram a entrada de visitantes e funcionários, mas não há feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar repassadas para a TV Globo, o motorista foi identificado como um auditor da Receita Federal de Londrina, no Paraná. Ele teria dito que acelerou em direção ao prédio por "motivações políticas" e porque "não gosta do PT". Ele também teria alegado sofrer de "problemas mentais".

A empresa que faz a segurança no ministério acionou a Polícia Militar e deteve o homem, que foi levado para a Polícia Federal.

O expediente nesta segunda-feira está mantido e os servidores devem entrar pela portaria do Anexo do ministério.

