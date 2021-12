Câmera mostra acidente que matou adolescente em Guarapari

A câmera de segurança de um prédio registrou o acidente que matou uma jovem de 18 anos, na Avenida Beira-Mar, na Praia do Morro, em Guarapari, Espírito Santo. O namorado da vítima, de 22 anos, era o motorista e foi internado no Hospital São Lucas, em Vitória.

Moradores do bairro levantaram a hipótese de que tenha acontecido um racha antes do veículo bater no poste. O acidente ocorreu na noite de sábado, 26, às 23h15. No vídeo, o veículo Golf bate em cheio no poste, justamente no lado do carona, onde estava adolescente.

No vídeo dá pra ver que um segundo carro, possivelmente um Pálio, roda depois da batita e o motorista foge. Quando os bombeiros chegaram, a jovem que já estava morta. Para a polícia, moradores disseram que o motorista do Golf perdeu o controle depois de ser fechado pelo outro carro.

