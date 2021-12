Camarotes do Pré-Caju desabam depois da primeira noite de festa

Camarotes do Pré-Caju, a prévia carnavalesca de Aracaju, em Sergipe, desabaram nesta sexta-feira de manhã na avenida Beira Mar. A estrutura caiu em cima de três carros e algumas pessoas ficaram feridas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram para o local socorrer as vítimas e a avenida foi interditada. As primeiras informações dão conta de que uma rajada de vento muito forte teria arrancado as coberturas.

O Pré-Caju começou na noite da quinta-feira. Segundo estimativas dos organizadores, a festa recebe cerca de 300 mil foliões, não só residentes em Aracaju, mas também turistas, principalmente da Bahia.

A Associação Sergipana de Blocos com Trios (ASBT), organizadora do Pré-Caju há 20 anos, informou que são 300 camarotes no circuito da festa.

