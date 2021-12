Na madrugada deste domingo, 19, parte do camarote de um show de sertanejo em Arandu, interior de São Paulo, desabou e deixou 27 feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Avaré, cidade onde fica a base da corporação, não há ninguém em estado grave, mas quatro pessoas tiveram fraturas.

A estrutura do camarote do espaço Expomaar cedeu por volta das 1h18, enquanto a dupla Fiduma e Jeca se apresentava. O show fazia parte da 24ª edição da Festa de Peão de Boiadeiro de Arandu. Após o acidente, a apresentação foi encerrada.

Os feridos foram levados para o Pronto-Socorro de Arandu, e todos já receberam alta. O local do acidente, que tinha alvará de funcionamento segundo os bombeiros, foi interditado e a perícia da Polícia Civil vai verificar as causas do desabamento.

Estadão Conteúdo Camarote desaba em show sertanejo em Arandu e 27 ficam feridos; veja vídeo

