Câmara aprova cota de 3% em obras públicas para dependentes

A Câmara de Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 22, o Projeto de Lei 7.663/2010, que modifica a Política Nacional de Combate às Drogas. Entre os itens tratados no documento destaca-se a determinação de cota de 3% dos postos de trabalho em obras públicas para pessoas em tratamento contra o vício.

A medida vale para obras com mais de 30 vagas. Para continuar no emprego, é necessária abstinência do beneficiário. Em caso de recaída, ele seria demitido automaticamente.

O PDT tentou excluir esse item do projeto, argumentando que quem nunca usou drogas seria prejudicado. "Não podemos incentivar o demérito, ou seja, que aquele que nunca usou droga possa ser prejudicado em benefício do que já usou", afirmou o deputado André Figueiredo (CE), líder do PDT. Apesar do argumento, a emenda do partido foi rejeitada.

O PT também tentou retirar a condição de abstinência para continuar no trabalho, mas os deputados não aceitaram.

Tratamento - Outro ponto importante do projeto é a previsão da internação de usuários de drogas voluntária ou involuntária. Apesar de causar polêmica, a segunda medida foi aprovada pelos parlamentares.

De acordo com eles, a internação involuntária acontece, preferencialmente, mediante autorização da família. Mas, na ausência de parentes, o procedimento pode ser solicitado por médico ou assistente social vinculados a órgãos públicos.

Esse modelo de internação terá duração máxima de 90 dias, conforme foi proposto pela relator do projeto, o deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL). O Ministério Público também terá que ser informado no prazo de 72 horas da internação e da alta.

O projeto ainda prevê a elevação da pena mínima para tráfico de drogas de cinco para oito anos de detenção. Essa pena vale para traficantes vinculados a organizações criminosas. A pena máxima é de 15 anos.

Os deputados ainda vão votar as emendas que sugerindo alterações no projeto. O processo deve ser concluído na próxima terça-feira, 28.

