Cadela é enterrada viva no Rio Grande do Sul

Uma cadela pastor-alemão foi encontrada por um morador de Vera Cruz., no Rio Grande do Sul, enterrada viva em uma vegetação. O fato ocorreu nesta na quinta-feira, 13, quando o animal foi encontrado com cortes, infecção no olho e fratura exposta nas patas.

Uma veterinária que ficou responsável por cuidar da cadela, que foi chamada de Bela, disse que os ferimentos foram fruto de maus-tratos. "Enterrar a cachorra ferida e ainda viva, foi um ato de crueldade", disse.

