Cadela dá à luz 16 dálmatas em Minas Gerais

Uma cadela da raça dálmata deu luz a 16 filhotes, na cidade mineira de Três Corações. O parto que durou 11h foi no dia 13 de maio, mas co caso só ganhou repercussão nesta quarta-feira, 27. Os donos de Céu, como é chamada a cadela, tiveram que ajudá-la no parto.

De acordo com a veterinária Fabiana Pinna, o número de filhotes gerados pela cadela é incomum. "É muito interessante porque o normal de cria é até 10 cães. Acima desse número, a gente considera que é uma ninhada diferenciada", disse Pinna em entrevista a EPTV.

Céu entrou em trabalho de parto às 5h30 e o último filhote saiu às 16h30. Pelo tamanho da barriga, a família sabia que a cria seria grande, mas ninguém esperava 16 filhotes.

"Foi muita surpresa. Eu fui trabalhar e minha mãe avisou que tinham nascido dois. Eu saí do serviço correndo, voltei e ajudei a tirar os filhotinhos, a limpar. Foi um atrás do outro", contou o mecânico Rafael Guilharducci, também em entrevista a EPTV.

A família conta ainda que a maratona não foi só no parto, há toda uma logística para todos da casa ajudarem a cuidar dos filhotes, que estão em quarto da casa. "Cada dia um dorme no quartinho", disse Rafael. "Colocávamos 5 em cada bacia que arrumamos e esperávamos para mamar. Íamos trocando, porque eles mamam a cada 2 horas."

A intenção da família de Céu é vender os cachorrinhos, uma vez que na casa já vivem outros dois cães. Mas eles vão esperar o tempo do desmame acabar.

