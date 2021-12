Cachorro aguarda por dono morto há 110 dias

Um cachorro, mistura de labrador com rottweiler, aguarda há 110 dias pelo dono, que morreu no último dia 8 de junho deste ano depois de um ataque cardíaco em São Paulo.

Beethoven, como foi batizado pelo funileiro José Santos Rosa, esperava diariamente o dono chegar na oficina, onde ele morava. Sempre por volta de 7 horas, o animal seguia para a porta do estabelecimento, aguardando o amigo. A mesma rotina que ele mantém desde que Zé morreu ao deixar a funilaria após se despedir do cão.

A história lembra a narrativa do filme "Sempre ao seu lado", em que o cachorro Hachiko "busca" seu dono todos os dias em uma estação de trem, mesmo após a morte do amigo. O longa, baseado em uma história real que aconteceu no Japão, foi estrelado por Richard Gere no papel do proprietário do animal.

Na versão brasileira, a relação de amor começou há quatro anos, quando o funileiro resolveu adotar o cachorro que foi abandonado numa favela, infestado de carrapatos e com sarna. Depois de ser tratado por voluntários de uma ONG, o animal ficou sem lar, até que Zé aceitou ficar com ele.

Como o bicho tem porte grande, o funileiro resolveu deixá-lo na oficina, onde eles se reencontravam todos os dias às 7 horas. Depois da "partida" de Zé, a família do funileiro não tem como manter o animal, que foi colocado para adoção.

