Cabral agradece população do Rio por apoio à ocupação

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), agradeceu hoje, em nota, a população do Rio de Janeiro pelo apoio às ações do Estado para a tomada dos redutos do tráfico na zona norte da capital fluminense. Ele também destacou a importância da invasão policial no Complexo do Alemão. "Com essa reconquista territorial, demos um passo extraordinário e sem volta", afirmou ele, no comunicado.









