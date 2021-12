Butantan entrega mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde

O governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregaram um novo lote de um milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira, 14. Com essa remessa, e a de 800 mil doses enviada na última sexta, o governo paulista já entregou 49 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações do governo federal.

As duas entregas são as primeiras após um hiato de quase 30 dias devido à escassez dos insumos necessários para a fabricação dos imunizantes. As atividades da fábrica de envase da Coronavac foram interrompidas por quinze dias e a chegada de um carregamento com matéria-prima no dia 25 de maio, com capacidade para fabricação de 5 milhões de doses, possibilitou a retomada da produção.

Nesta semana, o Butantan deve realizar mais duas entregas. Na próxima quarta, 16, será enviado mais um lote de 1 milhão de doses e um outro lote está previsto para ser enviado na sexta, 18, ainda sem especificação do número de doses.

