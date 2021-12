Bueiro explode na zona sul do Rio e deixa turista ferido

Um turista de Santa Catarina ficou ferido após a explosão de um bueiro da Light, empresa que fornece energia elétrica ao Rio de Janeiro. Ele foi atingido pela tampa de ferro e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto.



O acidente ocorreu no início da madrugada deste sábado, 1º, em frente a um bar, na Rua Maria Quitéria, em Ipanema, zona sul da cidade. A Light informou, por meio da assessoria, que uma assistente social da empresa foi até o hospital para localizar a vítima e oferecer ajuda.



Equipes da Light foram enviadas ao local, para determinar as causas da explosão. Apesar do acidente, não houve falta de luz no bairro.

Histórico

Em julho de 2011, seis bueiros explodiram no Rio de Janeiro no período de dois dias. Durante todo o ano de 2011, foram registradas cerca de 11 ocorrências envolvendo bueiros da Light, das quais pelo menos oito foram explosões. Mas o caso mais grave aconteceu em junho de 2010, no bairro de Copacabana, quando dois turistas norte-americanos ficaram gravemente feridos: Sara Lowry teve ferimentos causados por queimaduras em 80% do corpo e David McLaugheim ficou com aproximadamente 35% do corpo queimado.

Na época, a Light assumiu a possibilidade de novas explosões em bueiros, já que metade dos 4 mil transformadores da câmara subterrânea da cidade apresentavam "situação preocupante".

adblock ativo