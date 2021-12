Bruno presta queixa contra comentários racistas contra a filha dele

O ator Bruno Gagliasso compareceu na manhã desta quarta-feira, 16, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) para prestar queixa contra um internauta que fez comentários preconceituosos contra a filha do artista nas redes sociais.

Bruno e a mulher, Giovanna Ewbank, adotaram Titi, de 2 anos, na África este ano, e desde então têm sofrido com comentários racistas contra a criança.

Em postagens recentes nas suas contas no Instagram, os pais de Titi têm recebido comentários como "Vocês tinham que adotar uma menina de olhos azuis isso sim iria combinar e não aquela pretinha parece uma macaquinha #lugardepretoénaafrica!!!”.

Na TV, o ator já havia dito que queria identificar os responsáveis pelos posts para que fossem punidos. Bruno chegou na delegacia por volta de 10h30. Ele não deu entrevista.

Logo depois de falar com a polícia, o ator afirmou que "preconceito é crime. Vim aqui para falar do que aconteceu. Falei a verdade, e agora a polícia vai atrás. Racismo se combate com amor e justiça. Tenho 100% de certeza de que a polícia vai achar e [essas pessoas] vão pagar pelo que fizeram", disse.

Bruno ainda disse que "não foi o primeiro caso, mas espero que seja o último que esse caso".

