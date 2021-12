Bruno Gagliasso registra queixa de racismo após ataque contra a filha

O ator Bruno Gagliasso esteve na manhã desta segunda-feira, 27, por voltas das 10h40, na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, para prestar queixa por ofensas racistas contra a filha Titi. A menina, de 4 anos, foi atacada pela brasileira Day Mcarthy, que se diz escritora e mora no Canadá. Ela postou um vídeo em um Story do Instagram - que some em 24 horas - chamando Titi de "macaca horrível".

Após o acontecido, a atriz Giovanna Ewbank - mãe de Titi - postou uma foto da garotinha na mesma rede social se pronunciando sobre o assunto. "Domingo com amor e a pureza de uma criança. A todos que têm nos mandado mensagens sobre o acontecido, racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei. Obrigada", escreveu a atriz.

Titi foi adotada em 2016 por Bruno e Giovana Ewbank no Malauí, na África. Ewbank se encantou pela menina durante uma viagem ao país para fazer uma reportagem para o programa de Faustão. Essa não é a primeira vez que a menina é vítima de ataques racistas na internet.

Em novembro, do ano passado, Bruno também prestou queixa após receber comentários ofensivos de internautas em uma foto dele com a mulher e a filha.

adblock ativo