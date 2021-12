Bruno Gagliasso agradece a polícia por identificar suspeitos de racismo

O ator Bruno Gagliasso fez uma postagem em sua página oficial no Facebook, na noite desta terça-feira, 20, agradecendo a Polícia por ter identificado os suspeitos responsáveis pelas ofensas racistas contra sua filha TiTi, em seu Instagram.

Na publicação, Bruno e a esposa Giovanna Ewbank aproveitaram para pedir que as pessoas não tolerem o preconceito e denunciem.

"Agradecemos a polícia por ter elucidado todo o caso da agressão a nossa filha. Temos consciência de que ela é apenas mais uma das milhares de pessoas vítimas de preconceito todos os dias nesse país, um país que também é vítima recorrentemente de falta de investimento em educação e de ações afirmativas contra o preconceito racial. Não podemos ser tolerantes com o preconceito. Preconceito é crime! Converse com seus pais, com seus filhos e na sala de aula, e, se for vítima de agressão, denuncie, não deixe passar. Temos que colocar luz sobre esse problema. Bruno e Giovanna", escreveu o casal.

Segundo a polícia, uma adolescente de 14 anos estaria entre os suspeitos. A jovem confessou a autoria de alguns comentários e relatou ter criado um perfil falso, acreditando que assim ficaria impune. Outras sete pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos.

adblock ativo