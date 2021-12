Bruno diz que sabia que Eliza Samudio seria morta

O goleiro Bruno Fernandes disse nesta quinta-feira, 7, que sabia que Eliza Samudio seria morta. "Sabia e imaginava (que Eliza seria morta). Pelas brigas constantes, pelo fato de eu ter entregado ao Macarrão (Luiz Henrique Romão) o dinheiro".

Bruno pediu para voltar a ser interrogado nesta quinta, quarto dia do julgamento do assassinato de Eliza Samudio em junho de 2010. Após responder aos questionamentos do seu advogado Lúcio Adolfo da Silva, ele se negou a continuar sendo interrogado.

A ex-mulher do goleiro, Dayanne Souza, também voltou a depor. Ela disse que tem medo do ex-policial José Laureano, conhecido com Zezé. Dayanne afirmou que acredita que Zezé tem envolvimento na morte de Eliza. O ex-policial não foi denunciado pelo Ministério Público no caso.

Está previsto para hoje o debate entre os advogados de defesa e acusação, além da divulgação da decisão do júri, o que deve acontecer no final do dia.

