Bruno Covas diz em posse que vai priorizar combate à pandemia

O prefeito reeleito na cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) tomou posse nesta sexta-feira, 01. A cerimônia foi na Câmara Municipal de Vereadores da cidade. Covas derrotou o candidato do PSol, Guilherme Boulos, no segundo turno das eleições.

No discurso, Covas disse que São Paulo escolheu a “moderação” e o “respeito à ciência”. “Não há tempo para radicalismos”, disse. Um dos adjetivos que a campanha tentou emplacar no adversário foi o de “radical”.

O gestor disse também que teve certeza que os paulistanos fizeram a melhor escolha. “Creio que nosso projeto foi e será capaz de traduzir os sentimentos e as vozes da população. Tenho clara noção da responsabilidade que repousa sobre meus ombros e a consciência dos desafios que tenho por vir.”

Recuperado de um câncer, o prefeito afimro estar com o “corpo pronto para o que der e vier”. “Temos projeto, temos programa, sabemos o rumo que deve ser seguido”, disparou.

Covas prometeu ter como meta o combate à pandemia e a diminuição das desigualdades. “São Paulo é rica, diversa, mas profundamente injusta”. Afirmou que tem pressa para o retorno das aulas presenciais e que ampliará o amparo à população afetada pela pandemia, especialmente com perda de renda.

De acordo com o prefeito, o vírus do ódio e da intolerância precisam ser extintos da sociedade. “Política não é terreno para intolerantes nem para lacradores de redes sociais. Política é campo de diálogo e as urnas deram recado de moderação muito claro.”

O gestor manifestou ainda “repúdio inegociável com o racismo”, disse que convidou duas mulheres negras para compor o primeiro escalão e falou que aumentou a presença de mulheres no governo. De acordo com ele, um terço das titulares são mulheres, entre elas a ex-prefeita Marta Suplicy.

Covas sancionou o aumento 46% no próprio salário, após a vitória nas eleições. A decisão foi criticada pela oposição por ter sido aprovada em um ano de crise econômica por causa da atual pandemia.

O governador João Doria (PSDB), afirmou na cerimônia, que o foco do estado em parceria com os municípios é a saúde.

“Por isso louvo vereadores que exaltaram a importância da vacina já. A vacina que vai nos dar a oportunidade da volta à realidade. O estado se compromete em apoiar a defesa da saúde e da vida”, disse o governador.

