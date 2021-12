Brics prometem elaborar plano de combate à tuberculose

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul assinaram nesta sexta-feira, 5, um compromisso para a construção do Plano de Enfrentamento da Tuberculose. Até março, representantes dos países integrantes do Brics devem detalhar a forma como vão conduzir a estratégia, que prevê a oferta universal de medicamentos e diagnóstico rápido para pacientes, conforme ficou estabelecido ao final da 4ª Reunião de ministros da Saúde do Brics, que reuniu os representantes dos cinco países entre 2 a 5 de dezembro.

Juntos, os países do bloco concentram 50% dos casos de tuberculose do mundo. "É um momento histórico. O primeiro passo para redução significativa do número de casos da doença", disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro, ao final do encontro, realizado em Brasília.

Os compromissos assumidos durante a reunião foram incluídos em um comunicado, divulgado por Chioro. "O documento reflete a preocupação dos cinco países com a saúde global. A possibilidade de garantirmos o fornecimento gratuito de medicamentos de primeira linha contra a tuberculose é um marco, e demonstra nosso compromisso, o fomento ao desenvolvimento tecnológico, e respaldo às iniciativas multilaterais de saúde", afirmou o ministro.

Chioro afirmou que um fundo para o enfrentamento da tuberculose deverá ser criado. A participação do Brasil ainda não foi definida. Ele não descarta, no entanto, a possibilidade de o País contribuir por meio do fornecimento de medicamentos para a doença e com a oferta de testes rápidos. A meta é atingir 90% dos grupos vulneráveis para tuberculose, que 90% dos pacientes sejam diagnosticados e que 90% das pessoas sejam tratadas com sucesso.

Este é o quarto encontro de ministros de saúde do Brics. Além de discutir o plano de tuberculose, o grupo debateu estratégias para melhorar a qualidade de vida de pacientes com HIV/aids e para reduzir o risco de doenças relacionadas a doenças não transmissíveis e a prevenção da obesidade. Ebola também esteve na pauta das reuniões. O grupo aprovou a criação de uma equipe de trabalho para desenvolver um plano conjunto de enfrentamento da doença.

