Brasília abrigou base de espionagem de agência dos EUA

A cidade de Brasília abrigou uma estação de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), onde agentes trabalharam juntamente com a Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, a capital federal abrigou até 2002 uma das 16 bases da agência, ligadas ao programa de coleta de informações através de satélites de outros países. Não é possível afirmar sobre a base após 2002, pois não há provas que confirmem seu funcionamento.

Explicações - Neste domingo, 7, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse que o Brasil vai cobrar explicações sobre a espionagem de cidadãos brasileiros nos últimos dez anos pela NSA.

A espionagem foi revelada a partir de documentos coletados pelo ex-técnico Edward Snowden da NSA. Segundo a reportagem de O Globo, o Brasil foi o País mais espionado da América Latina.

"O governo brasileiro recebeu com grave preocupação o problema", disse Patriota, que leu uma declaração, no início desta tarde, em Paraty, no litoral fluminense.

