Brasileiros consideram saúde o principal problema do país, aponta Datafolha

Um levantamento feito pelo Instituto Datafolha aponta que os brasileiros consideram a saúde o principal problema do país, exatamente no ano em que quase 200 mil pessoas morreram e pelo menos 7,3 milhões foram infectados pela Covid-19. Segundo a pesquisa, 27% dos entrevistados citaram a área quando consideradas as de responsabilidade do governo federal.

No mês de junho essa índice era de 19%. Acredita-se que o assunto ganhou força com a chamada "guerra da vacina", disputada entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, em torno dos imunizantes contra a Covid-19. Especialistas acreditam que as infecções pelo coronavírus devem aumentar após as festas de fim de ano.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 2.016 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todos os estados entre 8 e 10 de dezembro. A margemde erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Ainda de acordo com o levantamento, o segundo principal problema é o desemprego (13%), seguida da crise econômica (8%).

A pesquisa aponta ainda que como problemas, a corrupção (7%), a educação (6%), a política (5%), a violência (4%), a inflação (2%) e a fome (2%). Curiosamente, a pandemia do coronavírus, especificamente, foi citada por apenas 3%.

A saúde foi mais lembrada pelas mulheres (34%) do que pelos homens (20%), por quem tem entre 45 e 59 anos, e por aqueles com renda de até dois salários mínimos.

