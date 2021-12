Brasileiro preso em avião pede socorro por rede social

O empresário brasileiro Josmar Verillo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para informar que ele e outros passageiros do voo EY 867, da Etihad Airways, empresa área dos Emirados Árabes Unidos, estão há mais de seis horas a bordo de um avião seguia de Xangai a Abu Dabi. A aeronave pousou na cidade de Al Ain, localizada no meio do deserto, sem a tripulação explicar o motivo.

Segundo Verillo, os passageiros estão sem comida, com os banheiros em "estado miserável" e sem previsão de decolagem. Ainda de acordo com o empresário, aparentemente a companhia está esperando outra tripulação para o avião, "mas não chega e não tem previsão" de chegada.

Aos passageiros, a empresa enviou a seguinte nota: "Estamos conscientes dos problemas enfrentados e estamos tentando corrigi-los o mais rapidamente possível. Nós iremos fornecer uma atualização o mais rápido que pudermos. Obrigado por sua paciência".



A Etihad Airways informou, por meio de nota, que a aeronave precisou aterrisar no aeroporto Al Ain por conta de uma falha técnica no aeroporto de Abu Dhabi, que impediu que pouso no local. Com isso, mas de 30 voos foram desviados. Segundo a empresa, alguns passageiros não puderam desembarcar, como foi o caso do brasileiro, porque o aeroporto de Al Ain "serve apenas de local para desvios técnicos e tem instalações limitadas de alfândega ou imigração. Como resultado, passageiros em trânsito ou sem vistos para os Emirados Árabes Unidos não puderam desembarcar".

A empresa diz que está fornecendo acomodações para mais de mil passageiros que perderam suas conexões, além de convocar centenas de funcionários para atender a demanda e tentar resolver a situação. A Etihad Airways pede que os consumidores afetados entrem em contato com a empresa por meio do e-mail feedback@etihad.ae e forneça o número de telefone para contato. Outra opção é ligar para (11) 4700-2000.

