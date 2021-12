Brasileiras são as que mais veem pornografia, diz pesquis

As brasileiras e filipinas dividem o primeiro lugar no ranking de consumo de conteúdo erótico, de acordo com uma pesquisa realizada pelos sites "Pornhub" e "Redtube", duas das maiores páginas especializadas na área de pornografia na internet. Segundo o levantamento, no Brasil, 35% do público que acessa esse tipo de informação são mulheres e 65% homens.

O levantamento também aponta que as mulheres consomem mais pornografia envolvendo sexo entre mulheres, em trios e cenas de "squirt" (ejaculação feminina). Elas também acessam vídeos de relações sexuais entre homens.

O estudo é criticado por sites concorrentes, que alegam que o "Pornhub" e "Redtube" não teriam ferramentas para fazer esse tipo de medição, já que as pessoas não registram o seu gênero ao acessar as páginas gratuitas.

