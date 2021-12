Brasil transmite "profundo pesar" ao Chile por incêndio

O governo brasileiro transmitiu nesta segunda-feira, 14, ao Chile seu "profundo pesar" pelas vítimas e pelos danos causados pelo incêndio em Valparaíso, onde morreram, pelo menos, 12 pessoas e duas mil casas foram destruídas.



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo recebeu com consternação a notícia do incêndio que atinge a cidade desde o último sábado.



"Ao solidarizar-se com as famílias das vítimas e com o governo e o povo chilenos, o governo brasileiro expressa profundo pesar pelas perdas humanas e materiais", dizia o texto.



Até agora, o fogo já arrasou 850 hectares, e deixou cerca de oito mil pessoas desabrigadas, conforme o balanço oficial. Cerca de 1.500 bombeiros e brigadistas das equipes de emergência lutam para controlar os novos focos de incêndio.



Em Ramaditas, na parte alta de Valparaíso, o incêndio se alastrou e, por isso, as autoridades chilenas ordenaram ontem que os moradores saíssem das suas casas.

