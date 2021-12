Brasil terá racionamento de energia para evitar apagão, diz Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), revelou nesta terça-feira, 22, que o Brasil passará por um período de racionamento de energia. A medida visa evitar a ocorrência de um apagão, decorrente da crise hídrica.

De acordo com o parlamentar, o assunto foi colocado em pauta durante reunião na semana passada, que contou com a presença do ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque. Em sua fala, Lira ainda classificou a medida como "educativa".

"O ministro Bento esteve comigo fazendo uma análise do cenário e garantiu que não vamos ter nenhum tipo de problema de apagão, mas vamos ter que ter um período educativo de algum racionamento, para não ter nenhum tipo de crise maior", afirmou o presidente da câmara.

Devido a falta de chuva, o Brasil tem atravessado uma crise histórica que levou o níveis críticos os reservatórios estratégicos para a geração em usinas hidrelétricas.

O cenário fez o governo buscar outras fontes para manter a geração energética. Entre as medidas, estaria o acionamento de usinas termelétricas, mais caras e poluentes. O MME tem negado o risco de apagão.

"Estamos com problema de chuvas, isso é claro, e o Brasil precisa urgentemente, como foi feito na MP da Eletrobras, arrumar alternativas mais baratas do que as termelétricas a combustível, não tão baratas quanto eólica e solar. Todos vocês sabem que energia eólica e solar são alternativas, elas não são energias de base, porque à noite não temos energia solar e quando falta vento não temos energia eólica. Precisamos de energia de base como alternativa para suportar o crescimento que o Brasil", garantiu Lira.

Com o agravamento da crise, o país tem quebrado recordes no aspecto de geração de energia por termelétricas desde maio. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontaram que o mês de junho deste ano registrou os dez dias com maior geração de energia por termelétricas na História do país.

Nesta segunda-feira, 21, o Congresso finalizou a votação da medida provisória (MP) que autoriza a privatização da Eletrobras. Segundo Arthur Lira, o texto deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro sem nenhum veto.

"O PL (projeto de lei de conversão, nome técnico para a MP em tramitação no Congresso) tramitou com o apoio total do governo.O texto da Câmara foi consensuado com o governo. No texto do Senado, o que o governo não concordou o relator retirou e a Câmara manteve. Então, a expectativa é passar absolutamente sem nenhum veto", falou o parlamentar.

A ideia do governo é vender a estatal de energia no primeiro mês de 2022. No entanto, precisará seguir um passo a passo para a operação, que será realizada por meio de uma capitalização na Bolsa de Valores.

