Brasil tem oito casos confirmados de coronavírus e 636 suspeitos

O Ministério de Saúde do Brasil confirmou nesta quinta-feira, 5, oito casos positivos de coronavírus. Destes, seis foram registrados em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Este último foi confirmado após o 12h e será registrado no boletim de 12h desta sexta-feira, 6. Há também um caso em análise no Distrito Federal, que aguarda contraprova para confirmação ou não do resultado. No país há 636 casos suspeitos de covid-19. Outros 378 foram descartados.

Durante a coletiva de imprensa também foram confirmadas duas transmissões no país. Esses casos estão em São Paulo e possuem relação com o primeiro confirmado.

No mundo há 33 países com casos confirmados de covid-19. São eles, Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.

Os critérios para a definição de caso suspeito consistem em pessoas que apresentem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e que também passaram por um dos países que possuem registros positivos.

Orientações

O Ministério de Saúde orienta que para evitar a proliferação do coronavírus é necessário manter as medidas básicas de higiene: lavar as mãos com sabão, usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo.

