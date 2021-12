Brasil tem 19 casos confirmados de novo coronavírus e 674 suspeitos

O número do total de casos por infecção do novo coronavírus no Brasil subiu para 19 na tarde deste sábado, 7. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde.

Último caso foi registrado na Bahia, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Trata-se de uma mulher, de 42 anos, que teve contato com a primeira paciente do estado baiano. Caso foi registrado no Distrito Federal, que confirmou o primeira infecção pelo covid-19. Além dos casos na Bahia, outros 13 foram registrados em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Distrito Federal e 1 no Espírito Santo.

O balanço do Ministério da Saúde aponta ainda 674 casos suspeitos de covid-19. Outros 602 já foram descartados após exames.

