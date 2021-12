O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira, 22, que o Brasil tem 1.616 casos confirmados de microcefalia - destes, 233 foram causados por infecção pelo vírus da zika, detectado em exames laboratoriais.

Os casos confirmados de microcefalia ocorrem em 576 municípios brasileiros, em todas os Estados do País e no Distrito Federal. O Ministério ainda investiga outros 3.007 casos da má-formação.

Desde outubro do ano passado, início do surto de zika, foram registrados 324 mortes suspeitas de microcefalia ou alteração no sistema nervoso central. Os óbitos ocorreram após o parto ou durante a gestação.

O Estado de Pernambuco é o que registra o maior número de casos confirmados de microcefalia (366), seguido da Bahia (263) e da Paraíba (143).

Olimpíada

Por causa do surto de zika, o atleta irlandês Rory McIlroy, um dos maiores jogadores de golfe da atualidade, disse nesta quarta-feira, 22, que não vai participar dos Jogos Olímpicos. A competição começará em agosto, no Rio.

"Minha saúde e a saúde minha família vêm antes de qualquer coisa", disse McIlroy em um comunicado. "Apesar do risco de infecção por zika ser considerado baixo, ainda assim é um risco que eu não estou disposto a correr".

Com agências internacionais

