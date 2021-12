Brasil será denunciado na ONU por risco de genocídio e desmonte ambiental

A Organização das Nações Unidas (ONU) vai denunciar o governo brasileiro por risco elevado de genocídio de povos indígenas isolados e pelo desmonte de sua estrutura de estado para combater o desmatamento. De acordo com informações da coluna de Jamil Chade, no Uol, a queixa será apresentada pelo Instituto Socioambiental (ISA) e pela Comissão Arns na próxima semana.

Conforme o site, a denúncia não implica em uma punição imediata, entretanto, aprofunda a deterioração da credibilidade internacional do Brasil. O Brasil, atualmente, tem a maior presença confirmada de povos isolados do mundo, o que é considerado uma riqueza imensurável de diversidade cultural e social.

Segundo a coluna, dados do ISA mostram que, no ano passado, a derrubada da floresta nesses territórios superou a taxa média de perda de cobertura florestal. O desmatamento nesses locais cresceu cerca de 113%, ao passo que em todas as Terras Indígenas, o aumento foi de 80%.

De acordo com a avaliação das entidades, o desmatamento das terras indígenas da Amazônia já consumiu mais de um milhão de hectares e os riscos de genocídio são reais. O documento revela como o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o desmonte de políticas públicas no país vem estimulando as invasões de garimpeiros, madeireiros e grileiros ilegais em territórios indígenas.

O documento pede à ONU que:

- Fortaleça órgãos como IBAMA, ICMBio e Funai;

- Realize a adequação de orçamento e recursos humanos condizentes com as atribuições institucionais da Funai. A dotação orçamentária para a CGIIRC seria "insuficiente" para o cumprimento da missão institucional de proteção dos povos indígenas isolados no país. Para o exercício de 2020 está previsto um montante em torno de R$ 6,4 milhões;

- Fortaleça as Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs) da Funai, destinando recursos financeiros e pessoais adequados;

- Intensifique as operações de fiscalização nas terras indígenas e unidades de conservação com presença de povos indígenas isolados, as quais apresentaram índices de desmatamento bem superiores em comparação com outras regiões e áreas protegidas da Amazônia;

- Conclua os processos administrativos dos registros em situação de informação e em estudo;

- Edite Portarias de restrição de uso para as áreas com povos indígenas isolados e de recente contato que se encontram fora de Terras Indígenas;

- Sejam retomados, imediatamente, os processos demarcatórios de terras indígenas.

adblock ativo