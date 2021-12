Brasil registra em 2020 maior número de queimadas da década

O número de focos de queimadas no Brasil em 2020 subiu 12,73% em comparação com 2019, de acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As informações são do G1.

No total, o Brasil registrou 222.798 focos em 2020, ante 197.632 no ano anterior. Logo, isso representa o maior número de focos em uma década.

O pior aumento foi visto no Pantanal, que registrou 22.116 queimadas em 2020. Isto é, mais do que o dobro dos 10.025 registros em 2019. Desde 1998, ano do início da série histórica, o país não registra um número tão alto.

Houve alta também na Amazônia: foram 103.161 focos de queimadas, contra 89.171 registradas em 2019. Isso representa um aumento de 15,68%, e é o maior número observado pelo Inpe desde 2017.

