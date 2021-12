Brasil quer explicações dos EUA sobre espionagem no País

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse que o Brasil vai cobrar explicações dos Estados Unidos sobre a espionagem de cidadãos brasileiros nos últimos dez anos pela Agência de Segurança Nacional norte-americana (NSA, na sigla em inglês).

A espionagem foi revelada pelo jornal O Globo na edição deste domingo, 7, a partir de documentos coletados pelo ex-técnico Edward Snowden da NSA. Segundo a reportagem, o Brasil foi o país mais espionado da América Latina.

"O governo brasileiro recebeu com grave preocupação o problema", disse Patriota, que leu uma declaração, no início desta tarde, em Paraty, no litoral fluminense.

Segundo ele, foram acionados o embaixador brasileiro em Washington e também o embaixador norte-americano em Brasília.

"O governo brasileiro promoverá no âmbito da União Internacional de Telecomunicações o aperfeiçoamento das regras. O Brasil deverá propor às Nações Unidas (ONU) a iniciativa de proibir abusos e invasão das informações dos usuários da rede de comunicações para garantir segurança cibernética que proteja os direitos dos cidadãos e preserve a soberania dos países", afirmou.

Reunião de emergência - A presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião no Palácio da Alvorada ontem pela manhã para tratar do assunto.

"Já vínhamos acompanhando o caso, mas agora a história mudou de patamar", disse o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.

Além das providências diplomáticas, a presidente pediu que a Polícia Federal investigue o caso. Segundo Bernardo, isso será feito caso as informações prestadas pelos EUA não sejam suficientes para esclarecer o caso.

De sua parte, Bernardo vai questionar das empresas de telecomunicações no País, através da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), se elas têm algum contrato que preveja troca de informações com empresas norte-americanas.

"Se existir, é ilegal e inconstitucional", frisou. Ele, porém, acha pouco provável que tais documentos existam.

O mais provável, comentou, é que a suposta espionagem tenha ocorrido no trânsito das informações nos cabos submarinos.

"Se você faz uma ligação para o Japão, ela passa pelos Estados Unidos", explicou. Ele acha também que a coleta de dados deve ter se concentrado mais em empresas e políticos do que em cidadãos.

Dilma decidiu ainda propor mudanças legais para melhorar a segurança de dados no País, diz o ministro.

