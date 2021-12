Brasil proíbe voos vindos do Reino Unido por causa de mutação de coronavírus

Seguindo a recomendação tomada por mais de 40 países, o governo brasileiro decidiu suspender temporiariamente os voos internacionais que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido após a descoberta de uma mutação do coronavírus com maior risco de contágio no país.

A medida consta de uma portaria publicada na noite da última quarta, 23, em edição extra do Diário Oficial da União. “Excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em país de fronteira terrestre e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu país de residência poderá ingressar na República Federativa do Basil com autorização da Polícia Federal”, diz a portaria.

A autorização para o embarque para o Brasil de viajante estrangeiro procedente ou com passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias também está restrita..

A medida foi assinada pelos ministros Braga Netto, da Casa Civil, André Mendonça, Justiça, e Eduardo Pazuello, ministro da Saúde.

