O Brasil foi um dos 5 países selecionados pela Uber para receber testes do serviço do projeto Uber Air pelos próximos cinco anos. Junto com o Brasil foram selecionados a França, Japão, índia e Austrália.

O Uber Air é a modalidade área por demanda da companhia, que que pretende realizar deslocamentos por meio de um veículo eVTOL que possui funções automáticas e que decola e aterrissa como helicópteros, verticalmente.

Segundo o chefe de aviação da Uber, Eric Alisson, o Brasil foi escolhido por conta dos grandes mercados representados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. “Estes cinco países poderão ter o modelo de transporte completamente transformado com o uso dos veículos elétricos baseado em decolagem e aterrissagem vertical (VTOL). Vemos um enorme potencial na utilização de drones, criando um futuro de transporte realmente multimodal” declarou Allison.

Los Angeles, Dallas e Dubai haviam sido escolhidas para realizarem testes em 2020.

Da Redação | Foto: Divulgação | Uber Brasil entra na lista de países que testarão o "Uber Air"

adblock ativo