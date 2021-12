Brasil é o terceiro país em número de usuários no Tinder no mundo

Brasileiros e norte-americanos estão fazendo de tudo para se conhecer. É o que mostra os resultados de um levantamento do Tinder sobre a ferramenta premium Passport, que faz com que os usuários se localizem em qualquer lugar do mundo.

O Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários de Tinder no mundo, atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido. O país também tem a maior média de matches do mundo, ficando com 15% mais de combinações do que os outros 190 países onde o aplicativo funciona.

Adolescentes

Pais devem ficar atentos ao uso de aplicativos de relacionamento por seus filhos, advertiu Jauro Bouer, médico e psiquiatra, especialista em sexualidade.

Em bate-papo com colaboradores da Central Nacional Unimed, Bouer observou que esses aplicativos de relacionamentos podem levar adolescentes a relações sexuais casuais sem proteção.

A arquiteta Aline Santos já usou o Tinder para se relacionar e, segundo ela, é importante usar preservativo. "Se cuidar é primordial, principalmente quando você não conhece a pessoa. Além da gravidez indesejada, ninguém quer ficar doente", comenta.

A incidência de doenças sexualmente transmissíveis (DST) tem crescido. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015 o número de casos de sífilis aumentou mais de 5.000% no Brasil. Esse quadro se torna mais grave porque metade dos jovens não usa camisinha regularmente nas relações sexuais.

Vacina

Além disso, parceiros correm risco de contrair DST durante as preliminares da relação, em que há carícias sexuais sem preservativo. Para o especialista Jauro Bouer, deve-se enfatizar que não há substituto para a camisinha. Salientou, também, que duas doses de vacina antes do início da vida sexual evitam o HPV, vírus que pode causar vários tipos de câncer.

