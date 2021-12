Brasil é o pior país em retorno do imposto à população

Sabe aquela sensação que você não vê o imposto que você paga sendo aplicado em seu benefício? Pelo visto, não é só impressão. De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o Brasil é o país que menos investe os tributos arrecadados em qualidade de vida para sua população.

Essa não é a primeira vez que o Brasil "ganha" esse título. Essa é a quinta vez consecutiva que o país conquista tal feito. O estudo analisa 30 nações com maior carga tributária em relação ao PIB (Produto Interno Bruto). Para isso, o IBPT verifica se o que foi arrecado volta aos contribuintes em serviços de qualidade.

Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul ocupam, respectivamente, as primeiras posições como os países que mais investem os impostos em qualidade de vida. Já do outro lado do ranking, além do Brasil em 30º, a Argentina aparece em 24º e o Uruguai em 13º.

Para calcular o retorno dos impostos em qualidade de vida, o IBPT criou em 2009 o Índice de Retorno de Bem-Estar (Irbes). No Brasil, esse indicador é de 135,34 pontos, já nos EUA é de 165,78. Para chegar a esse número são verificadas a carga tributária em comparação ao PIB, além de dados sobre educação, renda e saúde.

adblock ativo