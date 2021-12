"Brasil é maior alvo da espionagem dos EUA", diz jornalista

O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que divulgou os documentos secretos fornecidos pelo norte-americano Edward Snowden, disse que o Brasil é o maior alvo da espionagem dos Estados Unidos. "Não tenho dúvida de que o Brasil é o grande alvo dos EUA", disse o repórter do "The Guardian" em entrevista ao UOL.

Depois de revelar que os EUA espionaram mensagens entre a presidente Dilma Rousseff e seus assessores, o jornalista disse que o governo de Obama "tem muito interesse no Brasil por várias razões". De acordo com ele, o objetivo da espionagem é obter vantagens industriais.

"Quando você sabe muito sobre o que outros líderes estão pensando, planejando, comunicando, você pode controlá-los muito mais porque você sempre sabe o que eles estão fazendo. O motivo é o poder. Então, para saber tudo o que eles querem fazer, coletam tudo o que for possível. Mas com certeza é para obter vantagens industriais e também por questões de segurança nacional", explica.

Greenwald, que mora no Brasil, disse que não teme a represália dos EUA, apesar de seu namorado, o brasileiro David Miranda, ter sido parado pela polícia britânica e interrogado por nove horas na Inglaterra, no mês passado. O fato aconteceu depois do jornalista denunciar a espionagem no governo norte-americano.

adblock ativo