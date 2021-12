Brasil condena ataque a centro comercial no Quênia

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste domingo, 22, condenando os ataques em um shopping de Nairobi, capital do Quênia, que deixou pelo menos 59 mortos. O ataque ocorreu no sábado, 21, e foi reivindicado pelo grupo radical islâmico da Somália, Al-Shabab. Os extremistas ainda mantêm reféns no interior do centro comercial.

"Ao condenar de forma veemente os atos dessa natureza, o governo brasileiro manifesta as mais sinceras condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo do Quênia", diz a nota.

Pelo menos 59 pessoas morreram e 175 ficaram feridas durante o ataque ao shopping, segundo balanço divulgado neste domingo pelo ministro do Interior do Quênia, Joseph Ole Lenku. Entre 10 e 15 extremistas do grupo permanecem no interior do prédio e mantêm reféns, cujo número ainda é desconhecido.

No sábado, 21, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, informou, por meio de um porta-voz, que acompanha com preocupação o ataque ao centro comercial em Nairobi e entrou em contato com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta.

O governo dos Estados Unidos confirmou que há cidadãos americanos entre os feridos e também condenou o ato de violência. "Condenamos esse ato de violência sem sentido que matou e feriu homens, mulheres e crianças inocentes", disse a porta-voz adjunta do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marie Harf.

