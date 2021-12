Brasil comemora chegada do homem à Lua

O Brasil não vai ficar de fora das comemorações dos 50 anos da chegada do homem à Lua com a missão Apollo 11. Diversos eventos, organizados pelos Correios e pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil vão celebrar a data em que os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins pisaram na superfície lunar. Palestras, apresentação de filmes, exposições e também o lançamento de um selo comemorativo vão acontecer em Brasília, Belo Horizonte, Rio de janeiro, Porto Alegre e São Paulo.

O selo comemorativo sobre a jornada do homem à Lua trará um recorte da clássica foto, cedida pela NASA, de uma pegada deixada na Lua representando simbolicamente a famosa frase de Neil Armstrong: “Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade”.

De acordo com o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA, William Popp, o objetivo é fomentar o interesse pela ciência, tecnologia, engenharia e matemática: “A nossa expectativa é compartilhar essa experiência histórica com as novas gerações, incentivando maior curiosidade pela área científica", disse.

A programação em Brasília prevê uma série de atividades como palestras e mesas-redondas, no período de 25 a 27 de julho com a astronauta e primeira mãe no espaço, Anna Fisher, que falará sobre seu período trabalhando na agência espacial estadunidense, a NASA, e o impacto das mulheres nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No dia 31 de julho, o encarregado de Negócios, William Popp, o ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, e o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, farão o lançamento do selo comemorativo da chegada do homem à Lua no Planetário.

Em Belo Horizonte a cerimônia de lançamento do selo comemorativo da chegada do homem à Lua ocorre hoje (20), no Planetário do Espaço do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais. O evento faz parte das atividades da Virada Cultural da capital mineira. Também haverá observação noturna e exibição de sessões no Planetário.

No Rio de Janeiro, o Planetário abre hoje a exposição “Um gigantesco salto: a jornada para a Lua”, que reúne fotos, ilustrações e vídeos dos arquivos da NASA sobre a trajetória das missões Apollo até o bem-sucedido pouso em solo lunar em 20 de julho de 1969. Haverá também o lançamento do selo comemorativo dos Correios. A exposição ficará aberta ao público por um ano. Em julho e agosto, serão exibidos filmes sobre a época da exploração espacial, seguidos de bate-papos com astrônomos e pesquisadores sobre as missões espaciais.

Em Porto Alegre, a programação já teve início, com a abertura, no dia 15, da exposição temática intitulada: “Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade – Celebração dos 50 anos da chegada do homem à Lua”, no Observatório Astronômico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Em São Paulo, as atividades tiveram início ontem (19), no Planetário Professor Aristóteles Orsini no Parque Ibirapuera, com a abertura da exposição “Lua à vista: 50 anos do primero passo”. Nos dias 28 a 30 de julho, estão previstas palestras com a astronauta Anna Fisher. As atividades ocorrerão no Planetário e no Museu Catavento.

