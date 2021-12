Bope destrói casamata do tráfico na Vila Cruzeiro

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) destruíram nesta quarta-feira, 1º, uma casamata do tráfico na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. As forças de choque da polícia realizaram uma explosão controlada do depósito de armas.

Segundo a Polícia Militar, o Bope e as forças integradas pelas Polícias Civil, Militar, Federal e Forças Armadas continuam nos Complexos do Alemão e da Penha em busca de criminosos e drogas.

No Complexo do Alemão, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) apreendeu uma bazuca em uma casa no início da tarde de hoje. A bazuca foi encontrada por policiais do 3.º Batalhão da Polícia Militar e estava escondida no alicerce da casa, embrulhada em uma sacola de plástico.

*Com informações da Agência Estado e AFP.

adblock ativo