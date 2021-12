Dois jovens foram vistos furtando um boneco do apresentador Silvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), na madrugada desta quinta-feira, 11, no interior do estado de São Paulo. O caso está sendo tratado como vandalismo, contra o qual a emissora começou a campanha "Devolvam o Silvinho", por enquanto apenas na televisão.

O coordenador de jornalismo da unidade de São José do Rio Preto, Marcelo Casagrande, explicou que uma praça nos moldes do cenário da Praça é Nossa, programa de comédia do SBT, é montada nas unidades da emissora fora da grande São Paulo. É nessa pracinha que estava o boneco, furtado por volta das 3h30.

As imagens de segurança registraram o vandalismo: o boneco estava preso em uma estrutura de ferro e chumbado no chão, e mesmo assim foi furtado. Os suspeitos gastaram pelo menos um minuto para retirar o Silvinho. Veja o vídeo.

Casagrande comenta que, apesar de a cidade ter cerca de 500 mil habitantes, sem muitos turistas, é comum que os próprios moradores tirem foto no local. "A pracinha é meio lúdica". No entanto, ele afirma ter se surpreendido. "Por que furtar um boneco?"

Sara Abdo | Estadão Conteúdo Boneco de Silvio Santos é furtado e SBT cria campanha 'Devolvam o Silvinho'

